Еще 157 человек за сутки: в Новосибирске коронавирусом заразились больше 15 тысяч человек

Коронавирусом заболели больше полутора сотен человек за день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 157 человек. Такого показателя не было за все время пандемии. Среди заболевших — 12 детей. Выписались из больниц тем временем еще 48 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 15 136 человек, из них — 950 детей. 13 081 пациент выписан с выздоровлением. Скончались всего 533 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 122 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 37 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 50 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 414 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 046 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 626 153 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 968 жителей области, для 49 825 человек меднаблюдение окончено.

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