Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Еще 157 человек за сутки: в Новосибирске коронавирусом заразились больше 15 тысяч человек

Поставлен новый рекорд по заболеваемости за день
Надежда РЫЖКИНА
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирусом заболели больше полутора сотен человек за день.

Коронавирусом заболели больше полутора сотен человек за день.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 157 человек. Такого показателя не было за все время пандемии. Среди заболевших — 12 детей. Выписались из больниц тем временем еще 48 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 15 136 человек, из них — 950 детей. 13 081 пациент выписан с выздоровлением. Скончались всего 533 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 122 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 37 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 50 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 414 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 046 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 626 153 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 968 жителей области, для 49 825 человек меднаблюдение окончено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Коронавирус в Новосибирской области 2020: последние новости