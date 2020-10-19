«Мне говорили, чтоб заткнулась»: сибирячка, которая борется с поборами в школах, выиграла «Миллион на мечту»

Анна Тажеева убедила членов жюри отдать деньги именно ей. Фото: стоп-кадр.

Общественница из Новосибирска Анна Тажеева победила в шоу «Миллион на мечту». Сибирячка известна тем, что рьяно выступает против поборов в школах. Она сумела убедить звездных судей Яну Рудковскую, Дмитрия Губерниева, Настасью Самбурскую и Андрея Трубникова, что достойна получить крупную сумму денег. Деньги она планирует потратить на раскрутку движения «Поборам стоп», которое возглавляет.

— У меня мечта, чтобы образование в нашей стране было на самом деле бесплатным, без сборов денег на охрану, тетради и так далее. Ко мне обращаются из разных регионов, жалуются, что скидываются, например, по 6 тысяч на парты. В каждом регионе нужен администратор движения. Он будет собирать подобную информацию и помогать ее решать. За это он должен получать зарплату. Кроме того, родители должны знать о нашем движении, о том, на что они имеют право. Необходимо делать социальные ролики. Хотелось бы, чтобы у меня были деньги на профессиональную съемку и монтаж, — рассказала Анна членам жюри.

Сибирячка рассказала, что не все родители ее поддерживают. Часть из них агрессивно настроены по отношению к общественнице.

— Меня травили, говорили заткнуться, прокалывали колеса у машины, — рассказала Анна.

История Анны Тажеевой убедила жюри — они решили, что миллион должен достаться именно ей, так как ее мечта направлена на помощь многим людям, а не на личные интересы сибирячки.

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