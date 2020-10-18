Новосибирские полицейские поймали вора, ограбившего кассира кафе

Полиция поймала виновного. Фото: Влад КОМЯКОВ

За помощью к полицейским обратилась кассир одного из кафе, расположенного по улице Дачной в Новосибирске: она рассказала, что общепит ограбил жулик - присвоил себе более 3 тысяч рублей.

Правоохранители быстро нашли виновника: им оказался 36-летний житель Заельцовского района. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

- В настоящее время полицейские проверяют новосибирца на причастность к аналогичным преступлениям, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Ему уже избрана мера пресечения: на время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

Грабителю уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж): ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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