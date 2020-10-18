«Стыдно раздеться перед мужем»: пластический хирург изуродовал сибирячке грудь

Хирург провел девушке две крайне неудачные операции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дарья* живет в Новокузнецке, но операцию по подтяжке груди решила делать в новосибирской клинике.

- До этого моя подруга делала пластику именно там, и у нее все прошло хорошо, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка. - Ей вставляли импланты, а у меня процедура была проще - вернуть форму груди, которая обвисла после родов.

Девушка заплатила 70 тысяч, но вместо бюста своей мечты она получила кучу проблем:

- Изуродовали по полной! Предупреждала врачей, что у меня организм отторгает простые нитки. Но они это проигнорировали - в итоге швы загноились, остались жуткие рубцы, - вспоминает Дарья.

Сибирячке предложили сделать повторную операцию в этой же клинике, она согласилась. Но результат оказался ничуть не лучше.

- Переделали мне грудь со словами: «Вы не переживайте. Организм не принял нити наши, обычные, сейчас сделаем самыми лучшими, американскими», - уверяет Дарья. - И снова - жуткие шрамы, еще соски неправильно поставлены - высоко и слишком близко к центру грудной клетки. От нужного места они смещены примерно на 2 сантиметра.

После такой операции девушка была в шоке.

- Мне стыдно раздеваться даже перед мужем: если бы я не была замужем до операции, то точно ни перед кем больше бы снять одежду не смогла, - признается сибирячка. - Теперь приходится носить закрытые купальники с широкими резинками, чтобы все это скрыть.

В клинике же девушке отвечают так:

- Так как вы приезжали к нам из другого города, проводить своевременные осмотры было невозможно. Предлагаем вам посетить нашу клинику лично.

А юрист советует Дарье подавать в суд:

- Для начала нужно обратиться в другую клинику, чтобы пластический хирург дал заключение - какие именно нарушения допущены. Исходя из этого, писать претензию в ту клинику, где проводилась операция, и подавать в суд, - объясняет юрист Михаил Жуков. - Причем требовать нужно компенсацию и морального, и материального вреда.

*Имя героини публикации изменено.

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