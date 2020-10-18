В Новосибирске женщина напала с ножом на своего жениха

Женщина ударила сожителя ножом.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В пятницу, 16 октября, в Новосибирскую областную клиническую больницу доставили 41-летнего пациента с серьезным ранением: его в доме в Кировском районе ударили ножом. Медики сразу же сообщили об этом в полицию, и правоохранители быстро нашли виновную.
- Ей оказалась 46-летняя сожительница потерпевшего, которая ранее не была судима, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Они вместе выпивали, а потом во время застолья возникла ссора.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании для сибирячки меры пресечения, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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