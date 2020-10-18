В Новосибирске от коронавируса умерли еще четыре пациента: что о них известно

28 человек сейчас нвходятся на ИВЛ. Фото: минздрав НСО.

Печальные данные обнародовал оперативный штаб Новосибирской области: еще четырех пожилых пациентов, зараженные коронавирусом, не смогли спасти врачи.

- Скончались два мужчины в возрасте 63 года и 68 лет и три женщины в возрасте 74 года и 82 года, пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего в регионе от коронавируса умерли 528 человек. В основном одолеть болезнь не смогли пожилые люди, у которых много сопутствующих хронических заболеваний.

Сейчас в реанимации находятся 120 сибиряков, зараженных коронавирусом. 28 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ: за их жизнь сейчас борются врачи.

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