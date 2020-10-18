Такого еще не было: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 149 человек

Врачи пока не могут одолеть заразу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки коронавирусом заразились 149 человек - такого в регионе еще не было. В числе заболевших - семеро детей. Всего с начала вспышки заболевания диагноз подтвердился уже у 14979 сибиряков.

Сейчас в больницы Новосибирска госпитализировано 45 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов куда больше: только в больницах Новосибирска с COVID-19 или с подозрением на него Новосибирска находятся 3260 человек, еще 971 - в районных клиниках.

Но есть и хорошие новости: уже 13033 сибиряка выздоровели от коронавируса с начала эпидемии, а за минувшие сутки из больниц выписали 56 человек.

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