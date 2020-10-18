Погода в Новосибирске на 18 октября 2020 года: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске будет пасмурной.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Погода в Новосибирске на 18 октября 2020 года не особо порадует горожан: синоптики обещают небольшое похолодание после теплой субботы.
- Днем по области воздух прогреется до плюс 5 - плюс 10 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 8 - плюс 10 градусов), ночью похолодает до минус 3 - плюс 2 градусов (в некоторых районах - до минус 8 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.
При этом синоптики обещают небольшой дождь, порывы ветра в области будут достигать 24 метров в секунду.
В понедельник в Новосибирске походает еще сильнее: будет всего плюс - плюс 5 градусов, так что одевайтесь потеплее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru