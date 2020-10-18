Погода в Новосибирске на 18 октября 2020 года: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске будет пасмурной. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 18 октября 2020 года не особо порадует горожан: синоптики обещают небольшое похолодание после теплой субботы.

- Днем по области воздух прогреется до плюс 5 - плюс 10 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 8 - плюс 10 градусов), ночью похолодает до минус 3 - плюс 2 градусов (в некоторых районах - до минус 8 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

При этом синоптики обещают небольшой дождь, порывы ветра в области будут достигать 24 метров в секунду.

В понедельник в Новосибирске походает еще сильнее: будет всего плюс - плюс 5 градусов, так что одевайтесь потеплее.

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