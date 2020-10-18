Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Врачи делают все возможное, чтобы побороть заразу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

COVID-19 пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 октября 2020 года. На данный момент в регионе нет ни одного района, где не было бы заболевших.

Всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области зарегистрировано 14830 заразившихся, среди них - 931 ребенок. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 135 человек, в том числе - у 11 детей.

Сейчас в реанимации в новосибирских больницах находятся 122 человека, 33 пациента не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

За время эпидемии в Новосибирской области умерли 524 человека: за минувшие сутки врачи не смогли спасти пять пациентов - двух мужчин в возрасте 45 лет и 73 года и трех женщин в возрасте 66 лет, 70 лет и 84 года.

Карта распространения коронавируса.

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