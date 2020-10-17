Новый антирекорд по заболеваниям коронавирусом зафиксирован в Новосибирской области

Количество заболевших в регионе растет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

135 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области. Таковы данные регионального оперштаба. Сутками ранее, официальных диагнозов было почти на 5% меньше – 129. А 5 октября заболевших было выявлено вдвое меньше – 73 человека.

При этом, эксперты говорят о том, что тесты зачастую дают ложную информацию об отсутствии вируса в организме, а многим людям с симптомами коронавируса тестирование и вовсе не проводится.

- Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 45 лет и 73 года, и женщины в возрасте 66 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 524 человека, - приводит данные за минувшие сутки оперативный штаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 122 человека. На ИВЛ – 33 пациента.

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