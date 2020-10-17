Житель Новосибирской области погиб, упав с мотоцикла

Мотоциклист погиб, упав в кювет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Водитель мотоцикла погиб, не справившись с управлением. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. Авария произошла 16 октября в Барабинском районе.

54-летний мужчина ехал по дороге «Малышево – Красный Яр». Не справившись с управлением, заехал в кювет, где перевернулся.

- В результате дорожной аварии водитель мотоцикла погиб на месте, - сообщает областное управление МВД России. - Сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

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