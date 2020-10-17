«Перевозчики выводов не делают» - замминистра рассказала о нарушителях масочного режима на транспорте

На рейдах чиновники уговаривают нарушителей надевать маски. Фото: Правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников поручил усилить меры воздействия на нарушителей масочного режима. Об этом сообщает Правительство Новосибирской области. Оно же информирует о результатах серии рейдов:

- На текущей неделе проведено 50 профилактических бесед и составлено 10 протоколов об административной ответственности на граждан, сформировано более 10 административных материалов на перевозчиков. В ходе специального мероприятия в Новосибирском метрополитене 200 пассажирам отказано в перевозке из-за несоблюдения масочного режима.

Судя по всему, такие меры не дают реального результата. Во всяком случае, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин посетовал, что, например, в Бердске первый рейд не принес нужного эффекта.

- Перевозчики выводов все-таки не делают. В итоге в течение часа был составлен 1 административный протокол и проведено 9 профилактических бесед с пассажирами, находившимися в салоне автобусов без масок, - сказал он.