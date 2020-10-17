«Нужна уверенность» - полиция показала, как неизвестный похищает телевизор за 10 секунд

Вор невозмутимо вынес телевизор из магазина. Фото: МВД.

МВД обнародовало видеозапись, на которой зафиксирована кража телевизора. На коротком ролике видно, как мужчина проходит мимо витрины магазина, затем ненадолго исчезает из кадра и потом уже невозмутимо идет к выходу с товаром в руках. С момента, как он берет технику и до выхода из торгового зала проходит от силы 10 секунд.

Примечательно, что в кадр попала и размещенная в магазине вывеска с рекламным слоганом «нужна уверенность». Вероятно, у преступника ее оказалось в избытке.

- Разыскивается неустановленный молодой мужчина, подозреваемый в краже телевизора стоимостью более 16 000 рублей из магазина цифровой и бытовой техники, расположенного по адресу: Гребенщикова, 2. Преступление было совершено 10 августа текущего года в период времени с 15.00 до 15.15, - так комментирует видео областное управление МВД России.

Тех, кто узнал подозреваемого, просят звонить в полицию по телефонам: (383) 232-20-02, 232-20-09.

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