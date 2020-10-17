Миллион масок закупят для новосибирских медиков за счет резервного фонда

Для новосибирских врачей закупят новые маски. Фото: Алексей ФОКИН

За счет областного бюджета для новосибирских медиков закупят новые маски. Деньги на это выделят из резервного фонда.

- Дополнительные средства будут направлены на приобретение 1 миллиона штук средств индивидуальной защиты для обеспечения работников государственных учреждений, подведомственных региональному министерству здравоохранения, - сообщает Правительство Новосибирской области.

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