Миллион масок закупят для новосибирских медиков за счет резервного фонда

Для новосибирских врачей закупят новые маски.
Фото: Алексей ФОКИН
За счет областного бюджета для новосибирских медиков закупят новые маски. Деньги на это выделят из резервного фонда.
- Дополнительные средства будут направлены на приобретение 1 миллиона штук средств индивидуальной защиты для обеспечения работников государственных учреждений, подведомственных региональному министерству здравоохранения, - сообщает Правительство Новосибирской области.
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