Погода в Новосибирске на 17 октября: будет почти, как летом

Синоптики обещают недолгое потепление в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На субботу, 17 октября синоптики обещают очень приятную погоду. По сравнению с днями первой половины месяца, этот выходной должен оказаться самым подходящим для прогулок.

По данным портала Gismeteo, 17 октября будет солнечно, осадки не ожидаются. Кроме этого, синоптики прогнозируют небольшой рост температуры воздуха, он должен прогреться до +12°C.

Уже на следующий день небесная канцелярия грозится вернуть осадки, а в начале будней недели ожидается и отрицательная температура воздуха.