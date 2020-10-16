Новосибирский полицейский получил взятку 8 миллионов рублей за то, чтобы закрыть уголовное дело

Экс-полицейский и его подельник выманили у людей 8 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске полицейский пообещал задержанным помощь, но вместо этого просто выманил у них 8 миллионов рублей. Сейчас уже экс-сотрудника правоохранительных органов и его подельника будут судить. Их обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

— По данным следствия, 4 декабря 2019 года сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, исполняя поручения следователя, произвел обыски в двух коммерческих организациях и в жилищах четырех их сотрудников, при которых изъял предметы, документы, сотовые и электронные носители информации. Так ему стало известно о том, чем занимаются эти организации и о том, насколько благополучное у них материальное положение. Вечером того же дня полицейскому позвонил его 33-летний знакомый, с которым вместе они придумали план, как выманить у этих сотрудников деньги. Мужчины решили организовать встречу полицейского с сибиряками и убедить их, что за определенную плату тот якобы может удалить с изъятых устройств информацию. На самом деле, провернуть такое дело правоохранитель не мог — к тому времени все изъятые вещи уже были переданы другому сотруднику. Однако сибиряки им все же поверили и заплатили 2 миллиона рублей. Но на этом мужчины решили не останавливаться: позже они еще раз встретились с сотрудниками организаций и убедили их, что они якобы могут помочь тем избежать уголовной ответственности. Только заплатить за это нужно будет больше — 6 миллионов рублей, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Все полученные деньги мошенники уже успели потратить. Сейчас расследование по их уголовному делу уже завершено и передано для рассмотрения в суд.

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