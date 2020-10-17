Под Новосибирском водитель заглохшего авто замерз насмерть, пытаясь выйти к людям

Замерзший мужчина полз по направлению к родной деревне.Фото: предоставлено очевидцами

Житель Сузунского района не дошел до деревни километр и замерз в поле. Накануне случившегося мужчина выпивал вместе с друзьями, а потом сел за руль, чтобы добраться до дома. Но его автомобиль «ВАЗ-2108» заглох на полевой дороге. Судя по всему, в родное село мужчина решил пойти пешком, однако, несмотря на минусовую температуру на улице, по пути он решил раздеться.

Трагедия произошла в ночь на 10 октября возле села Шугаево. Как сообщили в районном отделе МВД, утром местные жители обнаружили брошенный автомобиль «ВАЗ-2108» в поле.

— 74-летняя женщина заявила в полицию о пропаже мужа. За день до пропажи 64-летний мужчина поругался с женой и поехал из родного села Шугаево в село Битки. Там он выпивал с друзьями, а вечером отправился в Шугаево на автомобиле. В ходе поисковых работ удалось найти тело 56-летнего фермера в 400 метрах от автомобиля, — сообщили КП-Новосибирск в отделе МВД России по Сузунскому району.

По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения — в ночь с 9 на 10 октября температура составляла ниже -7 градусов. В машине нашли куртку и калоши, фермер снял их и пошел по полю босой с голым торсом, в одних носках и штанах. Расстояние до деревни составляло 1,5 километра, пройти мужчина смог около 400 метров, последнюю часть пути он полз по земле.

Стоит отметить, что местные жители рассказали, что погибший в последнее время часто злоупотреблял алкоголем.

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