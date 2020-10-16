«Врачи сильно загружены»: заболевших коронавирусом новосибирцев будут лечить по телефону

В минздраве рассматривают возможность лечить больных коронавирусом по телефону. Фото: архив КП

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о том, как в регионе будут справляться с высокой загруженностью медиков. Нагрузка на врачей возросла из вспышки коронавируса и ОРВИ. Новосибирцы часами пытаются дозвониться до поликлиники.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы больных коронавирусом, которые лечатся на дому, консультировать по телефону.

— Мы рассматриваем такую возможность, но только после первичного осмотра, после того, как медик посмотрит на пациента и определит заболевание, назначит терапию, — отметил министр здравоохранения.

Количество инфекционных бригад, которые обслуживают такие вызовы, в поликлиниках, в среднем, достигает десяти, вызовы обслуживают до полуночи.

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