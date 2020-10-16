«Таких вызовов не поступало»: врачи опровергли сообщения о новосибирце, сорвавшемся с 4 этажа

В соцсетях сообщили, что к пострадавшему якобы приезжала реанимация. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 16 октября, в группе «Инцидент Новосибирск» появилась информация о том, что под окнами дома № 15 по улице Троллейная нашли мужчину без сознания. Подписчик группы сообщил, что пострадавшему на вид было 22-25 лет. Якобы его увезли врачи на автомобиле реанимации. По словам очевидца, инцидент произошел 15 октября около 22:00.

— В руках у него был листок с надписью «Алина» и какие-то рисунки еще, — написал подписчик в группе.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Однако там информацию опровергли.

— Вызовов по данному адресу вчера не поступало, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Информацию опровергли также на станции скорой медицинской помощи Новосибирска.

— Вызова на Троллейную, 15 вчера вечером не поступало. Мы также проверили адреса рядом. Есть вызовы на улицу Троллейная к другим домам, но там не травмы, а заболевания, что явно не подходит под этот случай, — сообщила КП-Новосибирск главный врач «скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

Неладное заподозрили и подписчики группы, заметив, что на фото с места события изображены разные машины реанимации. Оказалось, что автор сообщения прикрепил фотографии, которые давно размещены на других сайтах.

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