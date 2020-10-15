«Горы мусора и куча машин»: новосибирцев возмутили отдыхающие, не убирающие за собой в Чемском бору

Сибиряков всерьез беспокоит проблема благоустройства в Чемском бору. Фото: Никита Саруханян\ "Навигатор"

Сибиряков всерьез беспокоит проблема благоустройства в Чемском бору. Особенно в прибрежной зоне. Для жителей Советского района этот вопрос особенно актуален: их не устраивают отдыхающие, которые едва могут уместиться на пляже, горы мусора и усеянный машинами лес. Проблему наведения порядка в этой местности обсудили на встрече в районной администрации представили мэрии, депутаты и общественники.

О непростом положении Чемского бора известно всем. Власти понимают, что пускать ситуацию на самотек нельзя, иначе лес рискует быть просто уничтоженным. Горзеленхоз в очередной раз попытался перекрыть основные подъезды к берегу: выкопали траншеи метровой глубины. Они пока останавливают машины, но опыт показывает, что этот способ не спасает. Все преграды оказались не способны остановить особо настойчивых отдыхающих.

— Сегодня нет реально работающих механизмов для наказания отдыхающих, заехавших на своем авто к берегу и припарковавшихся в лесу. Чтобы они появились, необходимо постановление мэра, цитирует присутствовавшего на встрече начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска, Вадима Полещука издание «Навигатор». — Специалисты уже работают над этим документом.

При этом ясно, что полностью закрыть въезд и не впускать сюда людей нельзя. Ведь эта территория общего пользования. Кроме того, перегораживать весь бор траншеями еще и небезопасно: тогда проезд будет затруднен и для спецслужб.

Есть надежда, что проблема с мусором в следующем году будет стоять не так остро. в проект бюджета города на 2021 год заложено финансирование установки и содержания трех бункеров для ТКО, опорожнять которые собираются еженедельно.

К сожалению, пока у отдела лесных отношений нет полномочий для установки таких социально важных объектов: лесохозяйственный регламент не позволяет. Внести изменения можно будет не раньше следующего лета, когда готовятся принимать новую редакцию документа.

Было выдвинуто на встрече предложение начать сдавать территорию бора в аренду. Однако однозначного понимания, хорошо это будет для лесной зоны или плохо, нет. С одной стороны, арендатор будет заботиться о поддержании порядка в лесу, но с другой стороны, захочет и по-своему оформить территорию. Скажем, установить там беседки и мангалы. Однако подобная зона отдыха уже есть на «Бумеранге». А для местных жителей основным приоритетом остается, все же, сохранение леса.

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