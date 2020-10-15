«Были в шортах и майках»: из новосибирского детсада пытались сбежать трое малышей

Дети спустились по пожарной лестнице и побежали по одному. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске из детского сада № 196 на улице Междуреченская, 2/3 пытались сбежать трое детей. Об этом рассказала мать одного из малышей, которая увидела их побег из окна многоэтажки и сняла все на видео. По ее словам, они вышли в шортах и майках на 10-градусную прохладу.

— Женщина рассказала, что дети спокойно вышли из группы, ни воспитатели, ни охрана их не остановили. Дети спустились по пожарной лестнице второго этажа на улицу и пошли к домофону, чтобы выйти за территорию детского сада, — рассказала мама одного из малышей активистам «Гражданского патруля».

В самом детском саду КП-Новосибирск объяснили, что воспитатель была наказана за проступок.

— Это было еще в сентябре. Дети за территорию детского сада не выходили, их вовремя остановили. Воспитатель за то, что не уследила, была отчитана, — сообщила КП-Новосибирск заведующая детского сада № 196 Надежда Мигурская.

Юрист пояснил, как в таком случае следует поступить.

— По трудовому кодексу к воспитателю, поскольку это его вина, можно применить дисциплинарное взыскание. В данном случае это замечание, учитывая, что с детьми ничего не произошло и за территорию они не выбегали, — пояснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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