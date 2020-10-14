В Новосибирске пенсионер на «Ладе» насмерть сбил мужчину

В момент случившегося мужчина шел по проезжей части. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, в ночь с 14 на 15 октября, пенсионер на «Ладе» насмерть сбила пешехода. В момент случившегося мужчина шел по проезжей части.

— Около полуночи 60-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал по Дачному шоссе в сторону Мочищенского шоссе. Около дома №292 на улице Дачное Шоссе, он сбил 55-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

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