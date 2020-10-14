В Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину, который шел по проезжей части

Вечером 14 октября в Новосибирске иномарка насмерть сбила пешехода. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером 14 октября в Новосибирске иномарка насмерть сбила пешехода. На месте работали сотрудники ГИБДД.

— Около восьми вечера 35-летний водитель автомобиля Nissan x-trail ехал по улице Жуковской со стороны улицы Северной в сторону улицы Дуси Ковальчук. Около дома №119 он сбил мужчину, который находился на проезжей части, в крайней правой полосе для движения транспорта, -сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Удар был такой силы, что пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Скончался мужчина уже в карете скорой помощи. На вид ему было около 45 лет, его личность сейчас устанавливается. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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