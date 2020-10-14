Пожар в доме на Петропавловском тупике в Новосибирске 14 октября 2020 года: есть погибшие

В жилой комнате загорелся диван. Фото: ГУ МЧС по Новоисбирской области

Пожар в доме на Петропавловском тупике в Новосибирске 14 октября 2020 года случился вечером. На место прибыли спасатели МЧС, огонь к тому времени уже успели потушить люди.

— Примерно в половину седьмого вечера пожарные выехали по адресу Петропавловский тупик,4. По прибытии на место было установлено, что огонь удалось потушить своими силами местным жителям: загорелся диван в жилой комнате частного дома. В прихожей дома была обнаружена погибшая 37-летняя женщина, — сообщили в ГУ МЧС по Новоисбирской области.

Паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в прихожую сибирячку с сильными ожогами из комнаты вынесли люди, которые и потушили горящую мебель.

Причина смерти женщины будет установлена позже, после проведения необходимой экспертизы. Точная причина пожара будет также установлена позже дознавателем МЧС. В настоящее время на месте произошедшего работают спасатели и сотрудники следственного комитета.

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