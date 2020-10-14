Кто к зиме может остаться без работы: эксперты поделились прогнозом

Компаний, сокращающих штат, становится все больше. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За почти уже половину октября число компаний, сокращающих свой штат числа работников, выросло вдвое по сравнению с сентябрем. Сейчас стали ощущаться последствия пандемии, например, падение потребительского спроса, и предприятиям приходится урезать расходы. Эксперты считают, что к Новому году число компаний, сокращающих персонал, вырастет, если ситуация с коронавирусом не станет стабильной.

— Рост сокращений происходит на фоне моратория на банкротство для предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей. После 7 января 2021 года, когда он будет отменен, рабочие места могут сокращаться лавинообразно. 10 миллионов человек уже оказались в зоне риска. Из них 4,5 миллионов официальных безработных и около 4-5 миллионов частично занятых, — рассказал изданию «NEWS.ru» руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

В группу риска попадают работники кафе, ресторанов, транспортной сферы и прочих мест массовой посещаемости. Хотя, по мнению аналитиков, службы доставки и такси сохранят свои позиции.

Возникнут проблемы и у специалистов, пытающихся устроиться на работу в соответствии со своим высшим образованием. Спрос на такие профессии продолжает падать, а работодатели больше ценят готовность работника к гибкости, переобучению и уступкам в вопросах рабочего графика и зарплаты, а не диплом.

Ситуация будет зависеть от мер, которые будет предпринимать правительство по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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