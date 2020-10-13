«Куда нам рожать идти?»: беременные сибирячки протестуют против того, чтобы в роддоме открыли «коронавирусный» госпиталь

Второй роддом хотят перепрофилировать в ковидный госпиталь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роддом № 2 на улице Чехова в Новосибирске собираются перепрофилировать в коронавирусный госпиталь. Это вызвало негодование у будущих мам — они не хотят ходить на консультации и рожать детей в месте, где будет много зараженных.

— 12 октября пришел приказ о перепрофилировании родильного дома в связи с эпидемиологической ситуацией. Беременным женщинам уже отказывают в плановой госпитализации и приеме на роды. При этом в городе сегодня работает 8 роддомов, из которых один уже перепрофилирован под беременных и рожениц с covid-19. Для большого города это ничтожно мало! Женщины и так постоянно лежат в коридорах после родов, поскольку нет мест в палатах, все роддома раз в полгода закрываются на помывку. И получается, что круглый год не хватает роддомов. Мы протестуем против того, чтобы эпидпроблемы решались за счет беременных, родильниц и новорожденных, — написала в КП-Новосибирск жительница Новосибирска Сабина Шинкарюк, стоящая на учете в роддоме № 2.

КП-Новосибирск Сабина рассказала, что в роддоме уже прошло совещание, COVID-госпиталь должен открыться в пятницу. Однако в минздраве области информацию об этом не подтвердили.

— Решение о перепрофилировании роддома не принято. Рассматриваются варианты. Когда примут решение, мы об этом известим, — сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь минздрава Мария Кормильцева.

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