Проехала на красный: в Новосибирске иномарка сбила 13-летнюю девочку, переходившую дорогу

Вечером в Дзержинском районе Новосибирска сбили 13-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером в Дзержинском районе Новосибирска сбили 13-летнюю девочку, переходившую дорогу. Ребенок попал в больницу с различными травмами.

— Сегодня, около восьми часов вечера в Дзержинском районе 44-летний водитель автомобиля «Хонда Фит», ехал по улице Гоголя, со стороны улицы Селезнева, в сторону проспекта Дзержинского. Напротив дома 1\1 на проспекте Дзержинского он проехал на красный свет и сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга, — сообщают в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенок попал в больницу с различными травмами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ГИБДД напоминают, что проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

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