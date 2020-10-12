«Высотки в нем утонули»: Новосибирск окутал густой туман

Вечером 12 октября на Новосибирск опустился густой туман. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Вечером 12 октября на Новосибирск опустился густой туман. Согласно прогнозам синоптиков, туманность и пасмурность продержится в городе еще несколько дней.

— Здания буквально тонут в тумане, особенно высотки, у которых уже верхние этажи не видны толком, — рассказывают КП-Новосибирск читатели.

Согласно прогнозам синоптиков, туманность и пасмурность продержится в городе еще несколько дней. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, туманы возможны местами ночью и утром также завтра, 13 октября. В ближайшие дни ожидается облачность, местами возможны осадки в виде дождей разной интенсивности. Температура воздуха составит в среднем 7-10 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду, местами могут быть порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 752-760 миллиметров ртутного столба.

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