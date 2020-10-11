«У него много ожогов»: пожарные спасли новосибирца из горящей квартиры

Квартира загорелась в Ленинском районе. Фото: Новосибирска служба эвакуации «АСТ-54».

Сегодня утром, 11 октября, в Новосибирске загорелась квартира. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Горская. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

— На улице Горской, 47, загорелась квартира на четвертом этаже. Некоторое время установке лестницы мешали припаркованные во дворе дома автомобили, — пишут сибиряки в группе Новосибирска служба эвакуации «АСТ-54».

Как сообщают очевидцы, из горящей квартиры спасли мужчину. Его тут же осмотрели врачи скорой помощи.

— Его состояние описывается как тяжелое. Мужчина получил сильные ожоги, — говорят подписчики группы.

Напомним, что вчера вечером в Черепановском районе, в поселке Искра загорелся частный жилой дом. В пожаре погибла женщина, а ее 98-летняя свекровь находится в реанимации.

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