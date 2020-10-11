Погода в Новосибирске на 11 октября 2020 года: в городе пройдет дождь

В городе пройдет дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 11 октября обещает быть теплой, но дождливой Об этом сообщают региональные синоптики на своем сайте.

— 11 октября в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +2, +4 С, — рассказали синоптики «Западно-Сибирского УГМС». — Ночью столбик термометра снизится до -1.

В Новосибирской области температура воздуха поднимется от +4 до +9 градусов. Утром будет наблюдаться небольшой туман. Дождей не предвидится.

По данным «Яндекс Погоды» днем температура воздуха будет +5 градусов. В течении всего дня будет идти дождь. Ветер южный 2 метра в секунду.

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