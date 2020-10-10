«Она пыталась выбраться»: в пожаре под Новосибирском погибла женщина

Дым было видно издалека. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сегодня вечером, 10 сентября, в поселке Искра загорелся частный жилой дом. ЧП произошло в Черепановском районе. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

— Прибывшим на место пожарным, помимо борьбы с огнем, было необходимо также учитывать проходящую вдоль участка газовую трубу, — сообщают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Местные жители рассказывают, что в пожаре погибла женщина.

— Их там жило три человека. Бабушка 98 лет, ее сын и его жена. Пенсионерку быстро нашли, ее увезли в реанимацию А вот женщину из-за огня и дыма было не видно. Думали, что она в зале, а тело было в коридоре, — рассказала КП-Новосибирск жительница поселка Искра.

Как предполагают люди, погибшая пыталась выбраться, но надышалась и погибла. Т

Причина пожара неизвестна. Это предстоит выяснить спасателям, которые работали на месте.

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