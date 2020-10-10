«Замкнуло проводку»: в Академгородке загорелась иномарка

Пожарным пришлось разбить лобовое стекло. Фото: скриншот из видео.

Сегодня днем, 10 октября возле бизнес-центра сибиряки увидели дымящийся автомобиль. ЧП произошло в Советском районе, в Академгородке. Видео с места происшествия очевидцы выложили в социальные сети.

— Мы заметили дым из багажника и сразу же вызвали пожарных. Машину удалось спасти насколько это было возможно, — рассказали сибиряки в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролика видно, что пожарным пришлось прибегнуть к крайним мерам. Чтобы потушить автомобиль они разбили лобовое стекло. Как предполагают новосибирцы, в иномарке замкнуло проводку.

— В результате пожара огнем повреждена панель приборов автомобиля. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В комментариях сибиряки высказали свое мнение на счет загоревшейся машины:

— Range Rover game over.

— Когда он лобовое стекло ломиком тюкал, у меня сердце екало.

— Ох уж эти ваши вейпы в машинах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru