«Замкнуло проводку»: в Академгородке загорелась иномарка

Пожарным пришлось разбить лобовое стекло. Фото: скриншот из видео.
Сегодня днем, 10 октября возле бизнес-центра сибиряки увидели дымящийся автомобиль. ЧП произошло в Советском районе, в Академгородке. Видео с места происшествия очевидцы выложили в социальные сети.
— Мы заметили дым из багажника и сразу же вызвали пожарных. Машину удалось спасти насколько это было возможно, — рассказали сибиряки в группе «Инцидент Новосибирск».
На кадрах ролика видно, что пожарным пришлось прибегнуть к крайним мерам. Чтобы потушить автомобиль они разбили лобовое стекло. Как предполагают новосибирцы, в иномарке замкнуло проводку.
— В результате пожара огнем повреждена панель приборов автомобиля. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В комментариях сибиряки высказали свое мнение на счет загоревшейся машины:
— Range Rover game over.
— Когда он лобовое стекло ломиком тюкал, у меня сердце екало.
— Ох уж эти ваши вейпы в машинах.
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