«Все завалило кирпичами»: стена фабрики обрушилась на детскую площадку в Новосибирске

Жители соседнего дома ощутили толчок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло днем в субботу, 10 октября во дворе дома по улице Железнодорожная, 8\1. По данным подписчиков «АСТ-54», кирпичная стена фабрики обрушилась во время демонтажа здания.

— Жильцы дома на Железнодорожной, 8/1 ощутили, как здание тряхнуло.Обломки арматуры и кирпичи, проломив забор, рухнули на детскую площадку соседнего дома, — рассказали очевидцы.

На место прибыли полицейские — они оценили степень разрушений, сфотографировали последствия и опросили жильцов.

— При обрушении никто не пострадал. Материалы будут направлены в органы строительного надзора, — сообщили в пресс-службе ГУ МВд по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, контролем сноса здания бывшей шоколадной фабрики занимается администрация Центрального округа. С начала строительства местные жители выступали против точечной застройки.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в администрацию Центрального округа по поводу ситуации.

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