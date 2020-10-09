Новосибирец перепел Шуру и прошел на шоу «Голос»

Новосибирец Олег Шерин выступил в шоу «Голос». Фото: Кадр из видео

Новосибирец Олег Шерин выступил в шоу «Голос». 24-летний парень попал в команду Валерия Сюткина.

— В Новосибирске я закончил музыкальную школу по классу эстрадного вокала. Вообще, как такового свободного времени у меня было мало, я много внимания уделял музыке. Но, когда я стал немного старше, то понял, что мне нравится программировать. Я увлекся этим, начал так зарабатывать какие-то деньги. А потом, поспорив с отцом, я поступил и закончил Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности эксплуатация судового электрооборудования. Если коротко, то я — моряк-электрик. Был даже в море на ледоколе, когда проходил практику, но все-таки понял, что это не совсем мое. А шоу «Голос» для меня — это, в первую очередь, опыт и возможность углубиться в профессиональную сферу.

Олег Шерин исполнил на «слепых прослушиваниях» в слегка необычном формате песню «Отшумели летние дожди». По словам сибиряка, ему помогали оформлять ее его друзья-музыканты, которые также приехали на проект поддержать его. Буквально на последних секундах песни, к новосибирцу повернулся один из членов жюри — Валерий Сюткин. Именно в его команду и попал молодой человек.

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