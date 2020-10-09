«Из окна вырывались языки пламени»: в Новосибирске загорелась квартира в девятиэтажке

В Центральном районе Новосибирска произошел пожар. Фото: читатель КП-Новосибирск

Вечером, 9 октября, в Центральном районе Новосибирска произошел пожар. Загорелась квартира на пятом этаже жилого дома на улице Гоголя,34.

— Из окна буквально вырываются языки пламени, соседи видели там пенсионерку, кажется, она потеряла сознание, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что из квартиры эвакуировали женщину с ожогами, сейчас также проводится эвакуация людей с верхних этажей дома. На месте работают спецслужбы.

— Из нескольких квартир при помощи спасательных устройств эвакуировали несколько человек, сейчас их передали сотрудникам скорой помощи. Пожарные прибыли на место происшествия в 18:34, открытое горение было ликвидировано в 18:43. На месте работает 4 пожарных расчета, — пояснили в ГУ МЧС.

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