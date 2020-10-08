Появилось видео, как грузчики швыряют почтовые посылки в Новосибирске

Грузчики небрежно кидали посылки в кузов.

Житель Новосибирска стал свидетелем того, как работники почты укладывают посылки в грузовик. Он снял это на видео и выложил в группу «Инцидент Новосибирск». На кадрах видно, что грузчик, вместо того, чтобы аккуратно класть коробки в кузов, небрежно их бросает. — Погрузка посылок от «Почты России» по адресу Челюскинцев, 17. А потом удивляемся, почему нам приходят поврежденные вещи, — написал сибиряк. КП-Новосибирск попросила прокомментировать инцидент «Почту России». — УФПС Новосибирской области сообщает, что по данному факту будет проведена служебная проверка. По ее итогам руководство примет меры дисциплинарного взыскания в отношении виновного лица. Все водители будут дополнительно проинструктированы о правилах проведения погрузочных работ, — сообщила КП-Новосибирск руководитель направления по внешним коммуникациям «Почты России» Галина Гордеенко.

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