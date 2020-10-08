В Новосибирске разработали уникальные протезы, которые прослужат в два раза дольше обычных

В Новосибирске будут производить тазобедренные суставы из нанокерамики. Фото: "ЧС-ИНФО"

В Новосибирске будут производить тазобедренные суставы из нанокерамики. Предприятие в нашем городе, специализирующееся на производстве биокерамики для эндопротезов тазобедренного сустава — единственное в стране.

— Функционально эндопротезы из металла и из биокерамики с виду похожи. Но по своим характеристикам медицинское изделие из металлических сплавов под воздействием агрессивной среды (а человеческий организм — это щелочная среда) подвергается электрохимической коррозии. Через семь—десять лет пациенту необходима ревизия в связи с истиранием сустава и возможная его замена. Это означает проведение повторной операции и последующей реабилитации: то есть, примерно на три-четыре месяца человек будет выключен из нормальной жизни. Для керамики сроки возможной ревизии существенно выше — до 20 лет, — сообщает издание «ЧС-ИНФО». — Кроме того, биокерамика — гипоаллергенна. Она не отторгается человеческим организмом и процессов окисления при эксплуатации не происходит. Большим ее плюсом является также и прочность: биокерамика прочнее композитных материалов и чуть уступает по сравнению с алмазом. Она не обладает никакой пористостью, а износостойкость медицинской керамики не имеет аналогов.

Чтобы разработать и воплотить в жизнь технологию производства таких суставов из керамики, была собрана команда из лучших специалистов, способных справиться с такой сложной задачей. Так, в 2008 году была создана инициативная рабочая группа по направлению «биокерамика». В ее состав, кроме самого предприятия, вошли НГТУ, НИИТО имени Я.Л. Цивьяна, Институт химии твердого тела и механохимии, Институт теоретической и прикладной механики и Институт неорганической химии СО РАН. Контролировали ход работ приглашенные из-за рубежа эксперты в данной области.

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