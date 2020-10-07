В Новосибирске от коронавируса скончались еще трое мужчин: самому молодому было 40 лет

Еще трое пациентов умерли от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 7 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще трое пациентов инфекционного госпиталя. Всего в регионе от коронавируса скончались 476 человек.

— Скончались еще три пациента, мужчины в возрасте 40, 42 и 67 лет, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 63 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 9 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 703 человека, в том числе инфицированы 830 детей. Выздоровели 12 294 пациента.

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