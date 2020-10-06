Думал, что проедет: в Новосибирске грузовик застрял под мостом и перекрыл движение

Водитель грузовика переоценил свои возможности, решив проскочить под путепроводом на Красном проспекте. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске водитель грузовика переоценил свои возможности, решив проскочить под путепроводом на Красном проспекте. Однако его постигла неудача — автомобиль застрял, перекрыв целую полосу на дороге.
— Неудача постигла водителя длинномера решившего проскочить под путепроводом на красном проспекте у метро «Гагаринская». Тягач с полуприцепом оказался выше бетонных перекрытий, и грузовик застрял, заняв одну полосу при движении в направлении площади Ленина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик, снятый очевидцами произошедшего.
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что такая ситуация для нашего города не редкость и водитель крупногабаритных машин часто надеются проехать там, где они объективно не могут этого сделать:
— У нас такие умники постоянно под мостом застревают.
— Зачем он вообще туда заехал?
— Надо на все такие проезды специальные ограничители повесить, — пишут люди.
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