Думал, что проедет: в Новосибирске грузовик застрял под мостом и перекрыл движение

Водитель грузовика переоценил свои возможности, решив проскочить под путепроводом на Красном проспекте. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске водитель грузовика переоценил свои возможности, решив проскочить под путепроводом на Красном проспекте. Однако его постигла неудача — автомобиль застрял, перекрыв целую полосу на дороге.

— Неудача постигла водителя длинномера решившего проскочить под путепроводом на красном проспекте у метро «Гагаринская». Тягач с полуприцепом оказался выше бетонных перекрытий, и грузовик застрял, заняв одну полосу при движении в направлении площади Ленина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик, снятый очевидцами произошедшего.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что такая ситуация для нашего города не редкость и водитель крупногабаритных машин часто надеются проехать там, где они объективно не могут этого сделать:

— У нас такие умники постоянно под мостом застревают.

— Зачем он вообще туда заехал?

— Надо на все такие проезды специальные ограничители повесить, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru