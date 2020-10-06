«Они скулили, двоих унесла сова»: волонтеры спасают щенков, которых бросили в лесу

Малышам нужны новые любящие хозяева. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирске волонтеры помогают щенкам, которых бросили в лесу. Шестерых тявкающих малышей нашла знакомая волонтеров, когда гуляла за городом. Правда, после несчастного случая их осталось только четверо.

— Мы сначала нашли на передержке собаку, кормящую мать для щенков. Их поселили в вольере в частном доме. Но в одну из ночей, как рассказал нам сосед, прилетела большая сова и утащила двух щенков. После это мама отказалась от остальных приемышей, то ли из-за стресса, то ли еще из-за чего-то, — рассказала КП-Новосибирск волонтер группы помощи «Зооактив» Кристина.

Так бы малыши остались прозябать одни, если бы им на помощь не пришли две девушки. Они решились взять щенята к себе и кормить их из бутылочки. Только детеныши совсем как груднички, рассказывает волонтер.

Пока что о малышах заботятся волонтеры. Фото: предоставлено героиней публикации

Сейчас волонтеры принимают в дар заменитель собачьего молока, а еще ищут нового хозяина для щенков. Если вы хотите помочь или найти себе мохнатого друга, просьба позвонить по номеру 8-952-925-71-59 (Кристина).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru