Заболели еще 6 детей: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 78 человек

Врачи делают все возможное, чтобы искоренить болезнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В вторник, 6 октября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 78 заболевших коронавирусом за сутки, из них — 6 детей. Тем временем из больниц выписалось больше выздоровевших — на сегодня их 54 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 621 человек, из них — 822 ребенка. 12 231 пациент выписан с выздоровлением. Скончались всего 473 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 59 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 35 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 089 взрослых.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 705 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 550 794 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 394 жителя региона, для 45 834 человек меднаблюдение окончено.

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