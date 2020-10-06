В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 пациента: самой молодой было 56 лет

Еще пятеро человек умерли от болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В вторник, 6 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще четверо пациентов инфекционного госпиталя. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека

— Скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте: 57 лет, 67 лет, 68 лет, женщина, ей было 56 лет, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в реанимации находятся 59 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 7 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 621 человек, в том числе инфицированы 822 ребенка. Выздоровели 12 231 пациент.

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