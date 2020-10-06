В мэрии Новосибирска провели обыски: два чиновника подозреваются в афере на 202 миллиона рублей

Из-за противоправных действий сотрудников мэрии новосибирцы не смогут получить новое жилье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет провел обыски в домах двух сотрудников мэрии и на их рабочем месте. Чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий, из-за которых сибиряки, живущие в аварийных домах, не смогут получить новые квартиры.

— По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года сотрудники мэрии Новосибирска и застройщики заключили ряд муниципальных контрактов на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства — 5 домах на улицах Большая и Зорге на общую сумму больше 249 миллионов рублей. При этом должностные лица мэрии знали, что авансовые платежи должны быть не более 30 % от цены муниципальных контрактов, однако умышленно перечисли на банковские счета застройщиков полную стоимость контрактов после госрегистрации контракта в УФСГРКК, — сообщили в пресс-службе СК РФ по НСО.

Свои обязательства застройщики не выполнили из-за банкротства. В результате были нарушены права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий. Сейчас строительство домов на улицах Большая и Зорге остановлено. Также действия работников мэрии действия повлекли необоснованное расходование бюджета на сумму больше 202 миллионов рублей.

По делу проведены обыски в жилищах сотрудников мэрии и в подразделениях мэрии г. Новосибирска. Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

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