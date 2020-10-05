«Жене было тяжело дышать, но ее отказывались лечить»: супруги, больные коронавирусом, пожаловались на врачей

Сибиряк пожаловался в прокуратуру на ненадлежащие лечение от коронавируса. Фото:Сибкрай.ru

Сибиряк пожаловался в прокуратуру на ненадлежащие лечение от коронавируса. По словам мужчины, ему сначала отказались делать тест на коронавирус несмотря на имеющиеся симптомы, а потом его жену отказывались лечить без его справки с положительным результатом.

— Моя история началась с того, что в один из дней пару недель назад я почувствовал себя плохо. Утром поднялась температура, на работу я решил не ходить, а вместо этого отправился в поликлинику. Врач назначила мне лекарства и отпустила домой. Но через несколько дней мое состояние ухудшилось и я поехал сделать КТ платно, чтобы понять, есть ли у меня проблемы с легкими. Там выяснилось, что у меня пневмония. Дома я вызвал врача, которая, осмотрев меня, сказала в случае ухудшения состояния вызывать скорую, чтобы госпитализироваться, — рассказал мужчина изданию «Сибкрай.ru».

В больницу мужчину положили не сразу. Фото: Сибкрай.ru

Этому совету сибиряк последовал, когда у него снова поднялась температура. Но скорая добиралась к нему больше пяти часов, поэтому вызов мужчина отметил. Спустя некоторое время сибиряк отправился в инфекционную больницу, сообщив, что у него все признаки пневмонии. Сначала мужчину там принимать отказывались, но потом все же взяли тест на коронавирус и отпустили домой. Снова в больницу сибиряк попал уже на скорой помощи, после того, как ему снова стало плохо дома. Когда выяснилось, что его результаты теста положительные, его все начали лечить.

Однако на этом история не закончилась. Заболела и жена сибиряка. Однако в поликлинике ее принимать отказались, сказав, что прибудет специальная бригада и окажет ей помощь. Но медики к женщине так и не приехали, а позвонивший ей дежурный врач заявил, что пока сибирячка не отправит результат мужа, помощь не будет оказана. Состояние женщины продолжало ухудшаться. Тогда она решила сделать тест на коронавирус и КТ платно. Результат пришел положительный, поражено 20% легких. А помощь врачи оказывать так и не торопились. В итоге, в больницу женщина попала уже на скорой помощи.

— Я написал жалобы в прокуратуру, Минздрав и в общественную приемную губернатора. Я хочу, чтобы поликлинике назначили штраф, как минимум. К тому же, недопустимо, чтобы скорая помощь ехала пять часов к пациенту, которому сложно дышать, — сказал сибиряк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru