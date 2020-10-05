«Кинули туда бутылку со смесью»: в Новосибирске несколько мужчин пытались поджечь дом в частном секторе

Вечером 5 октября в Дзержинском районе неизвестные пытались поджечь дом. Фото: "АСТ-54"

Вечером 5 октября в Дзержинском районе неизвестные пытались поджечь дом. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях. На месте сейчас работает МЧС и полиция.

— На улице Суркова, 54, несколько мужчин подъехали к дому на ВАЗ-2114, бросили в направлении здания бутылку с зажигательной смесью, а потом уехали, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — Огонь потушили местные, они же вызвали спецслужбы.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в данном инциденте никто не пострадал. Сейчас полицейские работают на месте.

— В девять вечера в полицию поступило сообщение о возгорании. Прибывшие на место сотрудники установили, что пострадавших нет. Сейчас на места работает следственная группа и пожарные. Причина возгорания будет установлена позже, после проведения всех необходимых экспертиз. Все обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются, по данному факту проводится проверка, — пояснили в полиции.

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