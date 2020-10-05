«Врезался в дверь «Мерседеса» и выехал на дорогу»: в Новосибирске велосипедист оказался под колесами самосвала

Вечером 5 октября в Октябрьском районе Новосибирска сбили велосипедиста. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером 5 октября в Октябрьском районе Новосибирска велосипедист оказался под колесами самосвала. Его увезли в больницу на скорой. Последствия ДТП засняли на видео другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— Велосипедист ехал по улице Большевистская, где врезался в открытую дверь припаркованного там автомобиля Mercedes. После этого велосипедист выехал на проезжую часть, где столкнулся с самосвалом Howo, который ехал в попутном направлении, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу с травмами ног. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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