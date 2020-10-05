«Это бесплатная доставка»: под Новосибирском грузовик высыпал уголь на легковушку

Под Новосибирском грузовик высыпал уголь на ехавший за ним автомобиль. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Под Новосибирском грузовик высыпал уголь на ехавший за ним по дороге седан KIA Rio. Последствия произошедшего засняли на видео другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— В Карасуке на улице Ленина водитель самосвала выгрузил содержимое кузова на двигавшийся за ним седан KIA Rio. Однако не только грузовик создал проблем для владельца «КИА Рио», в автомобиль из-за резкой остановки врезался внедорожник Suzuki Grand Vitara, замяв седану еще и заднюю часть, — сообщает паблик «АСТ-54», где и было опубликовано видео.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что для водителя «КИА Рио» ситуация сложилась вдвойне неудачно. А некоторые люди поделились своими версиями произошедшего:

— Они все оказались не в то время и не в том месте.

— А может быть сначала «Сузуки» врезался в «КИА Рио», а он уже от удара в грузовик?

— Это бесплатная доставка такая, — пишут люди.

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