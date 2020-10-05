Метеорный поток Дракониды с 6 по 10 октября 2020 года в Новосибирске: где и когда наблюдать

Пик метеорного потока придется на четверг, 8 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказываем, где и когда сибиряки смогут наблюдать метеорный поток Дракониды с 6 по 10 октября 2020 года. Как сообщают в московском планетарии, пик метеорного потока придется на четверг, 8 октября.

— Дракониды — это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума при безоблачной погоде — это вечер 8 октября, сразу как стемнеет, и до полуночи. Метеоры лучше наблюдать сразу после захода Солнца. Метеоры Драконид красноватые и очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных, — сообщили в московском планетарии.

В планетарии также сообщили, что в день пика потока Дракониды, 8 октября, ожидается поток до 20 метеоров в час.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru