В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели еще 73 человека: среди них 7 детей

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 73 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 5 октября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 73 заболевших коронавирусом за сутки, из них — 7 детей. 28 пациентов выписали из больниц с выздоровлением.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 543 человека, из них — 816 детей. 12 177 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 469 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 54 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 5 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 37 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 058 взрослых.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 652 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 545 972 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 532 жителя региона, для 45 457 человек меднаблюдение окончено.

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