В Новосибирске рухнувшая стена оставила без света десятки домов

В Железнодорожном районе из-за рухнувшей стены без света остались десятки домов. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Железнодорожном районе из-за рухнувшей стены без света остались десятки домов. В полиции сообщают, что в результате произошедшего никто не пострадал. Однако инцидент успели заснять на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Вечером рядом с домом №132 на улице Красноярской бригада рабочих производила демонтажные работы. В какой-то момент, обрушившаяся стена здания повредила линии электропередач и оставила без света ближайшие дома, - сообщает паблик ВКонтакте "АСТ-54", где и было опубликовано видео.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. Неполадки с электричеством будут устранены в ближайшее время, работы уже ведутся.

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